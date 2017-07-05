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5 июля 2017, 15:49 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Терехов назвал блестящим выступление российских тхэквондистов на чемпионате мира

МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Сборная России по тхэквондо блестяще выступила на чемпионате мира, заявил президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов.

Сборная России по тхэквондо завоевала семь медалей (одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые) на чемпионате мира-2017, который прошел с 24 по 30 июня в южнокорейском Муджу.

«Блестящее выступление на чемпионате мира! Этот результат закономерен, это не неожиданность. Если возьмем два последних чемпионата, то и раньше мы блестяще выступали, было золото у женщин. Нынешний чемпионат мира говорит о том, что у нас не 2−3 мировых лидера в сборной России, а больше. Потенциал у нас большой», — сказал Терехов журналистам.
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