Терехов назвал блестящим выступление российских тхэквондистов на чемпионате мира

Сборная России по тхэквондо завоевала семь медалей (одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые) на чемпионате мира-2017, который прошел с 24 по 30 июня в южнокорейском Муджу.

«Блестящее выступление на чемпионате мира! Этот результат закономерен, это не неожиданность. Если возьмем два последних чемпионата, то и раньше мы блестяще выступали, было золото у женщин. Нынешний чемпионат мира говорит о том, что у нас не 2−3 мировых лидера в сборной России, а больше. Потенциал у нас большой», — сказал Терехов журналистам.