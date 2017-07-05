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5 июля 2017, 13:13 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Актауский спортсмен завоевал «бронзу» на международном турнире по тхэквондо

Актауский таэквондист Тилеккабыл Макуов стал обладателем «бронзы» на международном турнире Chuncheon Korea Open G-2, который проходит в Южной Корее. В турнире принимают участие более 1000 спортсменов. Об этом Lada.kz рассказал Куангали Дастанулы, личный тренер Тилеккабыла Макуова.

<span class=error>Актауский</span> таэквондист Тилеккабыл <span class=error>Макуов</span> стал обладателем бронзы на международном турнире Chuncheon Korea <span class=error>Open</span> G-2 который проходит в Южной Корее. В турнире принимают участие более 1000 спортсменов. Об этом <span class=error>Lada</span>.kz рассказал <span class=error>Куангали</span> Дастанулы личный тренер Тилеккабыла <span class=error>Макуова</span>. Увеличить
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Тилеккабыл Макуов участвовал среди юниоров в весовой категории 59 кг. Боец завоевал «бронзу» вчера, 4 июля.

В первом круге спортсмен встретился с бойцом из Индии и выиграл со счётом 9:2. Во втором круге Тилеккабыл Макуов одолел спортсмена из Саудовской Аравии со счётом 15:3. Основной раунд третьего круга, где Тилеккабыл Макуов сражался со спортсменом из Тайпея, закончился ничьей со счётом 9:9. В дополнительном раунде наш боец победил со счётом 2:0.

— В полуфинале счёт основного раунда с бойцом из Таиланда составил 8:8. В дополнительном раунде Тилеккабыл проиграл со счётом 0:2 и стал бронзовым призёром турнира. В международном турнире Chuncheon Korea Open G-2 участвует свыше 1000 спортсменов из 50 стран. Турнир проходит на высшем уровне, так как в нем участвуют чемпионы мира и призеры олимпийских игр, — рассказал Куангали Дастанулы.

Международный турнир проходит в городе Чунчон в Южной Корее с 1 по 7 июля.

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