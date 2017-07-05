Боец UFC назвал мешками всех соперников Емельяненко после 2005 года

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«Я фанат Федора. Он нравится мне как человек, но даже я обсуждал со своей командой вопрос о том, стоит ли мне продолжать карьеру, или уйти в отставку. Где та грань, когда ваши выступления начинают преуменьшать ваше наследие и карьеру. Это резонный вопрос для каждого, и для него в том числе. Он должен был об этом подумать», — заявил Оверим.

Он добавил, что не назвал бы Емельяненко величайшим бойцом всех времен. Оверим признал, что у россиянина был удачный период выступлений с 2002 по 2005 год, но после он дрался с мешками. Голландец напомнил, что Емельяненко дважды отказывался от боя с ним в 2009-м и 2011-м.

В ночь на 25 июня Емельяненко проиграл американцу Мэтту Митриону техническим нокаутом в первом раунде боя, прошедшего под эгидой Bellator. После поединка россиянин выразил желание провести реванш. Врачи запретили ему драться на протяжении 90 дней.

40-летний Емельяненко потерпел пятое поражение в карьере. При этом он одержал 36 побед (11 нокаутом). Еще один поединок признан несостоявшимся. 37-летний Оверим одержал 42 победы (19 нокаутом) при 15 поражениях.