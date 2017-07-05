Нурмагомедов готовится к бою с Фергюсоном в ноябре

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Прославленный российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов может провести первый после травмы поединок в самом популярном мировом промоушене UFC в ноябре 2017 года. По информации «Известий», с высокой вероятностью бой россиянина с американцем Тони Фергюсоном состоится 4 ноября. Напомним, встреча Нурмагомедова и Фергюсона должна была состояться еще 5 марта 2017 года, однако за день до схватки непобежденный российский спортсмен угодил в больницу с сильным обезвоживанием организма, вызванным усиленной сгонкой веса.

Как сообщил «Известиям» источник, знакомый ходом переговоров по организации поединка, сейчас они находятся «в продвинутой стадии».

— Речь идет только об одном сопернике — это американец Тони Фергюсон, — рассказал собеседник «Известий». — С высокой долей вероятности бой пройдет 4 ноября в Нью-Йорке. Оба спортсмена крайне заинтересованы в проведении этого поединка. В свою очередь, руководство организации также понимает, что это — один из самых ожидаемых боев в UFC. Главная звезда промоушена Конор Макгрегор проведет боксерскую встречу с Флойдом Мейвезером в сентябре 2017 года, так что выступление Хабиба состоится не скоро. Глава UFC Дана Уайт может организовать бой Нурмагомедова и Фергюсона в конце осени, и это будет великолепный турнир. Сторона россиянина готова провести поединок на любых условиях — их не волнует финансовый аспект, для Нурмагомедова важно получить бой за полноценный титул, который сейчас принадлежит Макгрегору.

В пресс-службе UFC не подтвердили, но и не стали опровергать информацию о готовящемся бое.

— Как только будет достигнута какая-либо договоренность об этом или любом другом поединке, вы сможете узнать об этом в нашем официальном аккаунте, — заявили «Известиям» в UFC. — Следите за нашими официальными новостями.

Отец и тренер российского бойца Абдулманап Нурмагомедов также заявил «Известиям», что пока его сын не подписал контракт на предстоящий бой.

— Хабиб упорно тренируется и набирает форму, его менеджеры ведут переговоры о подписании соглашения, — признался специалист. — Пока других новостей у меня нет. Как только появится ясность, мы сразу же сообщим об этом нашим болельщикам. Со своей стороны и со стороны Хабиба могу заверить, что он готов встретиться с любым достойным соперником в любое время.

Хабиб Нурмагомедов знаменит своей великолепной борцовской техникой. Боец по прозвищу «Орел» является обладателем рекорда UFC по количеству тейкдаунов (бросков) в одном поединке. 28-летний спортсмен имеет одну из лучших статистик в бойцовском мире — на его счету 23 победы в 23 поединках. Восемь боев он завершил нокаутом, в семи схватках его соперники сдавались, а еще в восьми Нурмагомедов побеждал решением судей. Рефери ни разу не расходились во мнениях — победа всегда отдавалась Хабибу единогласно.

Хабиб Нурмагомедов является обладателем Кубка и чемпионом Евразии по рукопашному бою, чемпионом России, двукратным чемпионом мира по боевому самбо, чемпионом Европы по панкратиону и чемпионом мира по грэпплингу по версии NAGA Grappling.