Фергюсон: Нурмагомедов заслуживает трёпки
Боец UFC Тони Фергюсон считает, что у него есть неоконченное дело с Хабибом Нурмагомедовым, бой с которым сорвался
из-за проблем со здоровьем, возникших у россиянина вследствие активной сгонки веса.
«Я не собираюсь освобождать Хабиба от порки. Я надеру ему задницу. Поверьте мне, он заслуживает побоев от меня. Я обрёл так много болельщиков
Если вы хотите, чтобы я дрался с Хабибом, то мне нужны гарантии, потому что у меня больше шансов выйти на пенсию, чем дождаться, пока этот чувак сделает вес», — цитирует Фергюсона Flocombat.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter