Фергюсон согласен «избить» Хабиба осенью
Американец Тони Фергюсон, занимающий вторую строчку рейтинга легковесов UFC, снова заговорил о возможной встрече с Хабибом Нурмагомедовым.
«Я не собираюсь лишать Хабиба побоев, я вручу ему их. Поверьте, он заслужил возможность принять избиение из моих рук. Я приобрел очень много поклонников благодаря его бездарным попыткам пропасть без вести. Если бы этот чувак хотя бы явился на бой, провалив взвешивание, я выиграл бы пояс. Он достался бы мне автоматически. Так что нет ничего удивительного в том, что Хабиб не вышел. Надеюсь, сейчас у него все в порядке и не случится
Источник: loodandsweat.r.
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