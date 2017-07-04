Фергюсон согласен «избить» Хабиба осенью

«Я не собираюсь лишать Хабиба побоев, я вручу ему их. Поверьте, он заслужил возможность принять избиение из моих рук. Я приобрел очень много поклонников благодаря его бездарным попыткам пропасть без вести. Если бы этот чувак хотя бы явился на бой, провалив взвешивание, я выиграл бы пояс. Он достался бы мне автоматически. Так что нет ничего удивительного в том, что Хабиб не вышел. Надеюсь, сейчас у него все в порядке и не случится какого-нибудь грандиозного открытия собственного зала близко к поединку. Я хочу сказать, что если мы оба будем готовы к сентябрю-октябрю, то разберемся со всем этим дерьмом. Если хотите, чтобы я дрался с Хабибом, то должны быть какие-то гарантии, потому что у меня больше шансов дождаться пенсии, чем дня, когда этот чувак сделает вес. В общем, так. Этому пацану предстоит пережить Рамадан. Потом я дам ему еще один день и натравлю на него зверя, потому что я не думаю, что ему хватит мужества и воли, чтобы победить меня. Честно говоря, я не уверен, что он хотел драться на UFC 209, потому что его папаши там не было. Ему обязательно нужно, чтобы папочка был в углу, вот почему я сомневаюсь в нем, — заявил Фергюсон.

Источник: loodandsweat.r.