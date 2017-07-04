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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30274660/
4 июля 2017, 10:41 | Летние: Единоборства | PROСПОРТ - Казахстан

Джонсон: Нурмагомедов открыл мне глаза

Топовый легковес UFC Майкл Джонсон поделился планом на бой с экс-чемпионом WSOF Джастином Гэтжи.

«Я много работал над грэпплингом в этом лагере. Хабиб реально открыл мне глаза. Мне нужно работать над тем, что мешает мне забрать титул, на данный момент это — грэпплинг.

Нет, пока мне не удалось заставить сдаться Гилберта Бернса или его брата. Я все еще работаю над этим. Уже близок, но они каждый день надирают мне зад. Но джиу-джитсу Джастина не сравнится с навыками этих парней.

Гэтжи участвовал во многих войнах, он ожидает войны, обмен ударами, 50/50, но такого не будет. Я не собираюсь стоять перед ним и давать ему рубиться, как другие парни.

Наш поединок, безусловно, может стать лучшим боем вечера, но я не за этим выхожу в клетку. Мне гораздо интереснее «Выступление вечера», потому что «Бой вечера» означает, что мой оппонент тоже нанес мне очень много ударов или поединок был равным. Это не моя игра, не мой стиль", — сказал Джонсон.
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