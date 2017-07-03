О своих ожиданиях от предстоящего боя Хамитов рассказал в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz.



— Куат, сегодня стало известно имя Вашего следующего соперника. Что можете сказать нам об этом бойце?

— Что я могу сказать? Очередной опасный и довольно опытный соперник. Провел 13 боев, 10 побед. Чемпион Ирландии по борьбе и грепплингу. Выступал в лучших организациях Европы — таких, как BAMMA, Gage Warriors и Fight Nights. Проигрывал обычно решением судей, так что впереди у нас еще один сложный бой. По сути, поражение решением — это не поражение… Так что — готовимся к войне.



— Ирландцы известны как несгибаемые бойцы. Про Питера Куилли можно сказать подобное?

— Однозначно. Предки ирландцев, как и казахов, были воинами. За это я и уважаю эту нацию! Что касается моего соперника — то, что он не проиграл еще никому досрочно, говорит о том, что он — настоящий ирландец и воин.



— Как будет проходить Ваша подготовка к бою?

— Подготовку планирую провести здесь, в Алматы. Соберу свою команду, тренеров, спарринг-партнеров — и начнем долгий двухмесячный лагерь.



— Наверняка для Вас будет большой честью биться дома?

— Честью для меня будет не только бой на Родине, но и первый приход Fight Nights Global в Алматы, где я буду драться в главном бою вечера. Это будет большим подарком для любителей смешанных единоборств Казахстана.



— Тот факт, что бой состоится в Алматы, делает Вас фаворитом?

— Думаю, нет. Я и сам ненавижу быть фаворитом в бою, так как не люблю драться против слабых бойцов. Выходить против слабаков — все равно, что не уважать себя!



— Этот бой — первый шаг на пути к реваншу с Магомедсайгидом Алибековым?

— Меня не интересуют имена, единственное, что меня интересует, — это пояс. После этого боя у кого бы ни был пояс, я буду драться за титул чемпиона Мира. Что касается Алибекова, то он не сдержал свое слова и испугался выйти со мной на реванш.



— Бату Хасиков сказал в интервью, что Вы были неправы, когда начали искать оправдания после поражения в бою с Алибековым. Что Вы думаете насчет его слов?

— У каждого свое мнение. И каждый вправе думать так, как считает нужным. Все, что я сделал, — это сказал правду. Я не видел и не слышал, что именно сказал Бату Хасиков, но думаю, если был бы реванш, то этот бой закрыл бы все вопросы.



— Как может сложиться предстоящий бой Геннадия Головкина против Сауля Альвареса?

— Я уже знаю результат этого боя. Когда придет время, обязательно его скажу. Но намек я сделаю: бой закончится решением судей.