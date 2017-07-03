Куат Хамитов назвал следующего соперника
Определился следующий соперник казахстанского бойца ММА Куата Хамитова, пишет Sports.kz.
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Как сообщил в своем инстаграме сам Хамитов, им станет ирландец Питер Куилли (10−3). Поединок пройдет в сентябре на турнире Fight Nights Global в Алматы.
«Я буду готов! Сентябрь. Алматы-Арена», — написал казахстанский файтер.
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