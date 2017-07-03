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3 июля 2017, 9:37 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Куат Хамитов назвал следующего соперника

Определился следующий соперник казахстанского бойца ММА Куата Хамитова, пишет Sports.kz.

Определился следующий соперник казахстанского бойца <span class=error>ММА</span> <span class=error>Куата</span> <span class=error>Хамитова</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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Как сообщил в своем инстаграме сам Хамитов, им станет ирландец Питер Куилли (10−3). Поединок пройдет в сентябре на турнире Fight Nights Global в Алматы.

«Я буду готов! Сентябрь. Алматы-Арена», — написал казахстанский файтер.

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