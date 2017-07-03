Тренер: МакГрегора больше не мотивируют деньги. Ему важен вызов

По его словам, ирландца мотивируют не высокие гонорары, а вызов.

«Я не вижу ни одной причины не возвращаться в UFC. Уж точно такой причиной не станут деньги. Он вполне отчетливо сказал мне: “Готовься, мы вернемся в клетку в декабре”. Надеюсь к тому времени кто-нибудь сумеет зажечь в нем интерес к сражению. Его больше не мотивируют деньги. Он мог бы с легкостью добиться похожих гонораров в кино и рекламе. Важен вызов. Именно из-за него Конор каждый день в зале весел. Если он сейчас прекратит сражаться, то чем он займет свое свободное время? Рано или поздно вы начнете искать занятие, которое вам принесет удовольствие. И это вернет Конора в зал», — сказал Кавана.