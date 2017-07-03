Тренер: МакГрегора больше не мотивируют деньги. Ему важен вызов
Тренер чемпиона UFC в легкой весовой категории Конора МакГрегора Джон Кавана уверен, что его подопечный вернется в октагон в декабре, сообщает allboxing.ru.
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Видимо, что-то случилось...
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По его словам, ирландца мотивируют не высокие гонорары, а вызов.
«Я не вижу ни одной причины не возвращаться в UFC. Уж точно такой причиной не станут деньги. Он вполне отчетливо сказал мне: “Готовься, мы вернемся в клетку в декабре”. Надеюсь к тому времени
Напомним, 26 августа в в
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