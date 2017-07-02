Казахстанские кикбоксеры завоевали несколько медалей на турнире в Баку

В турнире, организованном при поддержке спортивных министерств стран-участников Тюркского совета, приняли участие спортсмены из Казахстана, Кыргызстана, Турции и Азербайджана. Каждую страну в турнире представляли семь кикбоксеров в различных весовых категориях.



Среди казахстанских спортсменов в финал смогли пробиться Нуркен Тулегенов (54 кг), Бахытбек Шынтемир (71 кг) и Захар Воробей (+91 кг). Н. Тулегенов во втором раунде финальной схватки против азербайджанца Анара Мамедова сломал руку. Несмотря на это, довел бой до конца, в третьем раунде по большей мере уклоняясь от ударов, и завоевал серебряную медаль.



Также второго места удостоен Б. Шынтемир, который в полуфинале отправил в нокаут турецкого спортсмена Толгу Бура. В финале сильнее оказался Рамал Асланов из команды хозяев турнир.



Золото своей команде принес казахстанец З. Воробей, одолевший в финальном поединке сильного соперника из Кыргызстана Куана Абдыраимова.



Другие казахстанские спортсмены Балгабай Фазылхан (60 кг), Сафар Ахмадов (63,5 кг), Канагат Нургалиев (67 кг) и Михаил Татьков (81 кг) завоевали бронзу.



«Турнир стал неожиданностью для нашей команды. Нас пригласили за десять дней до начала соревнований. За это время мы подготовились, как могли. Проведение подобного турнира — очень хорошая задумка», — поделился с корреспондентом Bnews.kz старший тренер сборной РК по кикбоксингу Сансызбай Ибраев.



Награды победителям вручали титулованные азербайджанские спортсмены, ветераны войны, удостоенные звания Национального героя Азербайджана, послы представленных на турнире стран, председатель Федерации кикбоксинга Азербайджана Адиль Алиев.



«Меморандум о проведении турнира подписали в мае находящиеся в Баку в рамках открытия IV Исламских игр солидарности министры спорта стран Тюркского совета. Подобные мероприятия способствуют объединению тюркоязычных государств. Команда из Казахстана — одна из сильнейших. В дальнейшем планируется расширение формата соревнований, будут привлечены и другие тюркоязычные страны. Второй турнир, скорее всего, пройдет в Турции», — сообщил А. Алиев корреспонденту Bnews.kz.