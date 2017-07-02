Храмцов: Соперник кинулся, я его встретил и нокаутировал

В южнокорейском Муджу завершился чемпионат мира по тхэквондо, ставший для россиян самым успешным в истории. Наши спортсмены впервые завоевали семь наград различной пробы, а вишенкой на торте стала золотая медаль 19-летнего дебютанта Максима Храмцова. Корреспондент «Чемпионата» поговорил с главным героем соревнований, который принёс России первое в истории золото в мужском тхэквондо.

«Перехода на взрослый уровень не ощутил»

— До начала турнира вы верили в эту победу или были бы рады выиграть любую медаль?

— Перед началом чемпионата я занимал пятое место в рейтинге и не проиграл ни одного турнира в этом году, поэтому, конечно, настраивался на золото.



— Какой из поединков был самым сложным?

— Конечно, финал. На него было сложно собраться, потому что была большая ответственность. Я понимал, что это исторический момент для России, может быть первое золото. К тому же сложным был бой с корейцем, который выступал у себя дома.



— У вас не было досады, что сорвался из-за травмы соперника полуфинальный поединок с иранцем Масудом Хаджизаварехом и у вас не было возможности победить действующего чемпиона мира?

— Я настраивался на этот бой также как на финал. Не выход соперника на меня никак не повлиял. Я был готов сражаться и справиться с ним.

— Судя по вашим выступлениям в этом году, разницы при переходе во взрослый сбор с юношеским вообще не почувствовали?

— Нет, я и в прошлом году выступал по взрослым и не чувствовал никакой разницы.



— Почему в детстве вы предпочли тхэквондо другим, более традиционным для России единоборствам?

— Дело в том, что это олимпийский вид спорта, а я всегда хотел выступать на Олимпийских играх. В Нижневартовске я начинал заниматься каратэ, но потом попробовал позаниматься с командой по тхэквондо, получилось и я быстро к нему адаптировался.



— У вас есть фотографии из олимпийского Рио. В каком качестве вы были там во время Олимпиады?

— Я был там в качестве спарринг-партнёра Алексея Денисенко, который готовился к Олимпиаде и взял там серебро. У нас там была совместная подготовка 10 дней.

— Какое впечатление произвела на вас олимпийская атмосфера?

— Я чувствовал, что этот большой спортивный праздник рядом со мной и я мог быть частью всего этого. Дай бог, так и будет в 2020 году.



— К 2020 году вам придётся подниматься в олимпийский вес до 80 кг. В чём нужно прибавить, чтобы там конкурировать?

— Ничего особенного не требуется, буду готовиться планомерно, набирать мышечную массу и делать с тренером специальную работу. Выступать в 74 кг я больше не буду. Уже на Гран-при в Москве выступлю в 80 кг.

Денисенко: я расслабился, заснул и потом не смог собраться.

«Отмечать победу поеду с девушкой в Петербург»

— Опыт подготовки к чемпионату мира в Корее поможет вам готовиться к Олимпиаде в Японии?

— Конечно. Я уверен, что примерно также будем строить свою подготовку. В этот раз мы приехали за две недели до чемпионата мира в Иркутск, где похожее время и там провели сбор, а за неделю до старта уже перебрались в Корею.

— Ваша победа может сделать тхэквондо более популярным и привлекательным видом спорта?

— Не могу сказать за всю страну, но у нас в регионе тхэквондо отлично развивается и набирает популярность, а сейчас к нему будет приковано ещё больше внимания.



— А чем тхэквондо может быть привлекательным для молодёжи в сравнению с другими единоборствами?

— Во-первых, баллы у нас выставляются полностью электронной системой, значит это справедливый вид спорта. Судьи оценивают только наказания. Во-вторых, бой проходит на восьмиугольной площадке, что очень увеличивает плотность боя. В-третьих спорт очень зрелищный и динамичный, соперники не стоят на месте. Наконец, как в любом олимпийском спорте у нас очень большая конкуренция.