Храмцов: Соперник кинулся, я его встретил и нокаутировал
Чемпион мира Максим Храмцов — о нокауте за 20 секунд, поздравлении президента, знакомстве с Олимпиадой и справедливости тхэквондо.
В южнокорейском Муджу завершился чемпионат мира по тхэквондо, ставший для россиян самым успешным в истории. Наши спортсмены впервые завоевали семь наград различной пробы, а вишенкой на торте стала золотая медаль 19-летнего дебютанта Максима Храмцова. Корреспондент «Чемпионата» поговорил с главным героем соревнований, который принёс России первое в истории золото в мужском тхэквондо.
«Перехода на взрослый уровень не ощутил»
— До начала турнира вы верили в эту победу или были бы рады выиграть любую медаль?
— Перед началом чемпионата я занимал пятое место в рейтинге и не проиграл ни одного турнира в этом году, поэтому, конечно, настраивался на золото.
— Какой из поединков был самым сложным?
— Конечно, финал. На него было сложно собраться, потому что была большая ответственность. Я понимал, что это исторический момент для России, может быть первое золото. К тому же сложным был бой с корейцем, который выступал у себя дома.
— У вас не было досады, что сорвался
— Я настраивался на этот бой также как на финал. Не выход соперника на меня никак не повлиял. Я был готов сражаться и справиться с ним.
— Судя по вашим выступлениям в этом году, разницы при переходе во взрослый сбор с юношеским вообще не почувствовали?
— Нет, я и в прошлом году выступал по взрослым и не чувствовал никакой разницы.
— Почему в детстве вы предпочли тхэквондо другим, более традиционным для России единоборствам?
— Дело в том, что это олимпийский вид спорта, а я всегда хотел выступать на Олимпийских играх. В Нижневартовске я начинал заниматься каратэ, но потом попробовал позаниматься с командой по тхэквондо, получилось и я быстро к нему адаптировался.
— У вас есть фотографии из олимпийского Рио. В каком качестве вы были там во время Олимпиады?
— Я был там в качестве
— Какое впечатление произвела на вас олимпийская атмосфера?
— Я чувствовал, что этот большой спортивный праздник рядом со мной и я мог быть частью всего этого. Дай бог, так и будет в 2020 году.
— К 2020 году вам придётся подниматься в олимпийский вес до 80 кг. В чём нужно прибавить, чтобы там конкурировать?
— Ничего особенного не требуется, буду готовиться планомерно, набирать мышечную массу и делать с тренером специальную работу. Выступать в 74 кг я больше не буду. Уже на
Денисенко: я расслабился, заснул и потом не смог собраться.
«Отмечать победу поеду с девушкой в Петербург»
— Опыт подготовки к чемпионату мира в Корее поможет вам готовиться к Олимпиаде в Японии?
— Конечно. Я уверен, что примерно также будем строить свою подготовку. В этот раз мы приехали за две недели до чемпионата мира в Иркутск, где похожее время и там провели сбор, а за неделю до старта уже перебрались в Корею.
— Ваша победа может сделать тхэквондо более популярным и привлекательным видом спорта?
— Не могу сказать за всю страну, но у нас в регионе тхэквондо отлично развивается и набирает популярность, а сейчас к нему будет приковано ещё больше внимания.
— А чем тхэквондо может быть привлекательным для молодёжи в сравнению с другими единоборствами?
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— Очень зрелищным у вас получился первый бой. Вы нокаутировали соперника из Андорры на 20-й секунде. Часто получается решить исход одним ударом?
— Досрочные победы у меня случаются довольно часто, а нокаутов не было уже давно. Даже не помню, когда до этого последний раз побеждал нокаутом. В этот раз соперника кинулся, я его встретил двумя попаданиями в голову, от которых он не смог оправиться за 10 секунд.
— Вы уже знаете как вас премируют за победу на чемпионате мира?
— Пока ещё не знаю. Пришли только поздравления от президента России и губернатора ХМАО. Приятно, что мой успех не остался незамеченным.
— А вы собираетесь
— Да, сейчас у меня будет 10 дней отдыха. Хочу немного побыть дома, а потом с девушкой поехать в
— Девушка у вас тоже из мира спорта?
— Да, она тхэквондистка. Мы с ней познакомились на сборах в 2015 году перед чемпионатом Европы среди юниоров. С тех пор мы часто вместе на сборах и соревнованиях.
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