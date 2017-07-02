Оверем: Емельяненко не является лучшим тяжеловесом в истории

«У Фёдора была хорошая серия между 2000 и 2005 годом. Да, люди говорят о 10 лет без поражений, но с кем он дрался после 2005 года? Он дважды отказался от поединков со мной. Он мне нравится как человек, но надо советоваться со своим окружением, когда стоит прекратить выступления, чтобы не бросать тень на своё наследие.

Я знаю его, но не так хорошо. Не знаю, являются ли деньги для него мотивацией, ведь очевидно, что он получает хорошие деньги за бои, но я надеюсь, что он не разрушит своё наследие. Я знаю, что он прекращал выступать, пробовал заниматься политикой, такие вещи всегда плохо влияют на спортсменов. Я никогда не прекращал тренировочного процесса.