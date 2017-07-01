Митрион: До сих пор не верю, что победил легендарного Емельяненко

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В ночь на 25 июня в Нью-Йорке состоялся очередной бойцовский турнир Bellator 180, на котором свой дебютный бой в этой организации провел знаменитый российский тяжеловес Федор Емельяненко. Оппонентом Последнего Императора стал не знавший громких побед Мэтт Митрион. В самом начале первого раунда соперники отправили друг друга в обоюдный нокдаун, от которого первым оправился американский боец. В результате ему удалось добить нашего прославленного спортсмена и одержать досрочную победу. После боя в эксклюзивном интервью «Известиям» Мэтт Митрион признался, что до сих пор не может поверить в свой успех, рассказал о разговоре с Емельяненко сразу после поединка и заявил о готовности провести реванш со своим кумиром.

— Какие эмоции испытали сразу после боя с Федором?

— Знаете, я до сих пор не верю в то, что это произошло, что я победил великого Емельяненко. Когда мы вышли в клетку и прозвучал гонг, я видел, как Федор смотрит на меня, как высчитывает каждый мой ход, каждое движение… Тогда я понял, что за боец выступает против меня. Мне никогда не противостоял соперник со столь высоким уровнем мастерства и интеллекта. Емельяненко — не просто легенда, это действительно лучший боец современности. Я до сих пор не верю, что наш бой состоялся.

— Что значит для вас эта победа?

— Если бы пять или десять лет назад кто-то сказал мне, что я нокаутирую Федора Емельяненко, то я как минимум рассмеялся бы этому человеку в лицо и сказал, что у него не всё в порядке с головой. Я безмерно рад своей победе, мне очень повезло, но она вызвала у меня двоякие ощущения….

— Что вы имеете в виду?

— Поймите, для меня Емельяненко — не рядовой соперник, он мой кумир. Это человек, которым я восхищался, смотрел его бои с открытым ртом… Мне тяжело объяснить свои эмоции. Безусловно, я рад, что мне удалось победить. Но я нокаутировал своего кумира, и это меня расстраивает.

— Сразу после того как вы отправили Федора в нокаут, вы бросились ему помогать…

— Конечно, мы же профессионалы и должны помогать друг другу. Я был ближе всех к нему и попытался оказать первую помощь. После боя я зашел к Емельяненко в раздевалку, чтобы попросить его подписать мои перчатки. Я волновался и очень стеснялся, но все-таки решился сделать это. Федор был в душе, но позже вручил мне их со своим автографом.

— Как считаете, за счет чего вам удалось победить Емельяненко?

— Я провел длительную серьезную подготовку, долго тренировался. Не считаю свою победу случайной. Мы оба пошли в атаку, отправили друг друга в нокдаун, я быстрее оправился от него и успел провести добивание. Но, повторюсь, это не случайность. Я много работал для того, чтобы достичь этого результата. Мне удалось то, чего не удавалось сделать многим великим бойцам. Безусловно, это придает уверенности в своих силах.

— Вы готовы провести реванш с Емельяненко?

— Если ваш чемпион этого хочет, то, безусловно, я не могу ему отказать. Но решение остается за руководством организации. Я готов к бою с любым соперником.