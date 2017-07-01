Митрион: До сих пор не верю, что победил легендарного Емельяненко
Американский боец смешанных единоборств — о поединке с Последним Императором, реакции на свою победу и готовности к реваншу.
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Видимо, что-то случилось...
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В ночь на 25 июня в
— Какие эмоции испытали сразу после боя с Федором?
— Знаете, я до сих пор не верю в то, что это произошло, что я победил великого Емельяненко. Когда мы вышли в клетку и прозвучал гонг, я видел, как Федор смотрит на меня, как высчитывает каждый мой ход, каждое движение… Тогда я понял, что за боец выступает против меня. Мне никогда не противостоял соперник со столь высоким уровнем мастерства и интеллекта. Емельяненко — не просто легенда, это действительно лучший боец современности. Я до сих пор не верю, что наш бой состоялся.
— Что значит для вас эта победа?
— Если бы пять или десять лет назад
— Что вы имеете в виду?
— Поймите, для меня Емельяненко — не рядовой соперник, он мой кумир. Это человек, которым я восхищался, смотрел его бои с открытым ртом… Мне тяжело объяснить свои эмоции. Безусловно, я рад, что мне удалось победить. Но я нокаутировал своего кумира, и это меня расстраивает.
— Сразу после того как вы отправили Федора в нокаут, вы бросились ему помогать…
— Конечно, мы же профессионалы и должны помогать друг другу. Я был ближе всех к нему и попытался оказать первую помощь. После боя я зашел к Емельяненко в раздевалку, чтобы попросить его подписать мои перчатки. Я волновался и очень стеснялся, но
— Как считаете, за счет чего вам удалось победить Емельяненко?
— Я провел длительную серьезную подготовку, долго тренировался. Не считаю свою победу случайной. Мы оба пошли в атаку, отправили друг друга в нокдаун, я быстрее оправился от него и успел провести добивание. Но, повторюсь, это не случайность. Я много работал для того, чтобы достичь этого результата. Мне удалось то, чего не удавалось сделать многим великим бойцам. Безусловно, это придает уверенности в своих силах.
— Вы готовы провести реванш с Емельяненко?
— Если ваш чемпион этого хочет, то, безусловно, я не могу ему отказать. Но решение остается за руководством организации. Я готов к бою с любым соперником.
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