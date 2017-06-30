Российский дзюдоист Шамилов завоевал золото в весе до 66 кг на этапе Гран-при в Китае

Шамилов в решающей схватке оказался сильнее украинца Георгия Зантараи. Бронзу в этом весе завоевали Башху Ендонперенлей из Монголии и японец Юуки Хасигути.

Серебро в пятницу завоевала Ирина Долгова, выступающая в категории до 48 кг. В финале россиянка проиграла Ю Чжон Кан из Южной Кореи. Бронза досталась китаянке Цзян Яхун и украинке Дарье Билодид.

В весе до 60 кг у мужчин бронзу сборной России принес Роберт Мшвидобадзе. Еще одну бронзовую награду завоевал Болдбаатар Ганбат из Монголии. Победу одержал японец Тору Сисиме, оказавшийся сильнее Амартувшина Дашдаваы из Монголии.