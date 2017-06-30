Сборная России завоевала семь медалей на чемпионате мира по тхэквондо

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Максим Храмцов стал чемпионом мира в весовой категории до 74 кг. Серебряными призерами стали Татьяна Кудашова (до 53 кг), Михаил Артамонов (до 57 кг), Владислав Ларин (до 87 кг) и Антон Котков (до 80 кг), бронзовыми — Роман Кузнецов (свыше 87 кг) и Татьяна Кузьмина (до 62 кг).

Сборная России заняла четвертое место в общекомандном зачете. Возглавила таблицу сборная Южной Кореи, завоевавшая 10 медалей (пять золотых, одна серебряная, четыре бронзовые). Второй стала команда Турции (2−1−0), третьей — сборная Сербии (2−0−0).

Следующий чемпионат мира пройдет в Манчестере в 2019 году.