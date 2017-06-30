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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30240935/
30 июня 2017, 14:34 | Летние: Единоборства | ТАСС

Россиянин Котков завоевал серебро ЧМ по тхэквондо в весовой категории до 80 кг

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россиянин Антон Котков занял второе место в весовой категории до 80 кг на чемпионате мира по тхэквондо, который завершился в южнокорейском Муджу.

В финале он уступил азербайджанцу Миладу Харчегани. Увеличить
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В финале Котков уступил азербайджанцу Миладу Харчегани со счетом 3:21.

Всего сборная России завоевала семь медалей на турнире: Максим Храмцов завоевал золото в весовой категории до 74 кг, серебряными призерами стали Татьяна Кудашова (до 53 кг), Михаил Артамонов (до 57 кг), Владислав Ларин (до 87 кг) и Котков (до 80 кг), бронзовыми — Роман Кузнецов (свыше 87 кг) и Татьяна Кузьмина (до 62 кг).
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