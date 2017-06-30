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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30239570/
30 июня 2017, 13:31 | Летние: Единоборства | ТАСС

Кузьмина стала бронзовым призером ЧМ по тхэквондо в весовой категории до 62 кг

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россиянка Татьяна Кузьмина заняла третье место в весовой категории до 62 кг на чемпионате мира по тхэквондо, который проходит в южнокорейском Муджу.

В полуфинале россиянка уступила представительнице Ирана Кимие Алижадех Зенурин со счетом 6:9.

Эта медаль стала шестой для сборной России на этом чемпионате. Ранее Максим Храмцов завоевал золото в весовой категории до 74 кг. Татьяна Кудашова стала серебряным призером в весовой категории до 53 кг, Михаил Артамонов — в весовой категории до 57 кг, Владислав Ларин — в весовой категории до 87 кг. Роман Кузнецов занял третье место в весе свыше 87 кг.

Чемпионат мира завершится 30 июня.
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