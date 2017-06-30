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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30238946/
30 июня 2017, 12:26 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Котков и Кузьмина вышли в полуфинал чемпионата мира по тхэквондо

В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по тхэквондо.

Россияне Антон Котков (до 80 кг) и Татьяна Кузьмина (до 62 кг) вышли в полуфинал соревнований и гарантировали себе медали.

Котков по ходу турнира победил представителя Тринидада и Тобаго Исайю Поллара (дисквалификация), иранца Эрфаниана Данешвара (20:14), южнокорейца Ен Хьюн Пака (10:5) и норвежца Ричарда Ордемана (8:6).

Кузьмина победила Анну Чиучиту из Молдавии (6:4), испанку Марту Кальво Гомес (6:5), Гулим Бибалаеву из Казахстана (13:11) и чешку Ивету Жиранкову (3:2).
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