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29 июня 2017, 20:13 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Путин поздравил Храмцова с победой на ЧМ по тхэквондо

Президент РФ Владимир Путин поздравил Максима Храмцова с победой на чемпионате мира по тхэквондо в весовой категории до 74 кг, которую тот одержал на турнире в южнокорейском Мучжу.

Президент РФ Владимир <span class=error>Путин</span> поздравил Максима <span class=error>Храмцова</span> с победой на чемпионате мира по тхэквондо в весовой категории до 74 кг которую тот одержал на турнире в южнокорейском <span class=error>Мучжу</span>. Увеличить
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«Уважаемый Максим Сергеевич! От души поздравляю вас с победой. Вы достойно выступили в корейском Мучжу, одолели опытных, титулованных соперников, стали первым чемпионом мира в отечественной истории мужского тхэквондо в весовой категории до 74 килограммов. Ваш триумф — значимый вклад в развитие российской школы единоборств. Желаю вам новых спортивных достижений и удачи», — говорится на официальном сайте Кремля.
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