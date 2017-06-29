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29 июня 2017, 15:22 | Летние: Единоборства | «Прессбол»

Тхэквондо. Евгений Гейдель завершил борьбу на чемпионате мира

На чемпионате мира по таэквондо, который проходит в Муджу (Южная Корея), в первом бою потерпел поражение белорус Евгений Гейдель (весовая категория — до 63 килограммов).

Его обидчиком стал представитель Тонга Сионе Туфи. Поединок завершился с итоговым счетом 25:17 в пользу соперника.

Таким образом, на турнире остается лишь один наш спортсмен из шести. Это Владислав Савлюков (80 кг), вступающий в борьбу в пятницу. Ему будет противостоять египтянин Салахелдин Хайри.

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