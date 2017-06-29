Тхэквондо. Евгений Гейдель завершил борьбу на чемпионате мира
На чемпионате мира по таэквондо, который проходит в Муджу (Южная Корея), в первом бою потерпел поражение белорус Евгений Гейдель (весовая категория — до 63 килограммов).
Его обидчиком стал представитель Тонга Сионе Туфи. Поединок завершился с итоговым счетом 25:17 в пользу соперника.
Таким образом, на турнире остается лишь один наш спортсмен из шести. Это Владислав Савлюков (80 кг), вступающий в борьбу в пятницу. Ему будет противостоять египтянин Салахелдин Хайри.
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