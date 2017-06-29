Тхэквондо. Евгений Гейдель завершил борьбу на чемпионате мира

Его обидчиком стал представитель Тонга Сионе Туфи. Поединок завершился с итоговым счетом 25:17 в пользу соперника.

Таким образом, на турнире остается лишь один наш спортсмен из шести. Это Владислав Савлюков (80 кг), вступающий в борьбу в пятницу. Ему будет противостоять египтянин Салахелдин Хайри.