Кузнецов завоевал бронзу на ЧМ по тхэквондо в весе свыше 87 кг
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россиянин Роман Кузнецов занял третье место в весовой категории свыше 87 кг на чемпионате мира по тхэковндо, который проходит в южнокорейском Муджу.
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В полуфинале россиянин проиграл британцу Махаме Чо со счетом 4:22.
Эта медаль стала четвертой для сборной России на чемпионате. Ранее Максим Храмцов завоевал золото в весовой категории до 74 кг. Татьяна Кудашова стала серебряным призером в весовой категории до 53 кг, Михаил Артамонов — в весовой категории до 57 кг.
Чемпионат мира завершится 30 июня.
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