Ларин занял второе место на ЧМ по тхэквондо в весе до 87 кг

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В финале Ларин уступил немцу Александру Бахманну со счетом 9:11.

Эта медаль стала пятой для сборной России на чемпионате мира в Муджу. Ранее Максим Храмцов завоевал золото в весе до 74 кг, Татьяна Кудашова стала серебряным призером в весе до 53 кг, а Михаил Артамонов — в весовой категории до 57 кг. Роман Кузнецов занял третье место в весе свыше 87 кг.

Чемпионат мира по тхэквондо завершится 30 июня.