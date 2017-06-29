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29 июня 2017, 15:14 | Летние: Единоборства | ТАСС

Ларин занял второе место на ЧМ по тхэквондо в весе до 87 кг

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россиянин Владислав Ларин стал серебряным призером чемпионата мира по тхэквондо в весовой категории до 87 кг. Турнир проходит в южнокорейском Муджу.

В финале российский спортсмен уступил немцу Александру Бахманну со счетом 9:11. Увеличить
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В финале Ларин уступил немцу Александру Бахманну со счетом 9:11.

Эта медаль стала пятой для сборной России на чемпионате мира в Муджу. Ранее Максим Храмцов завоевал золото в весе до 74 кг, Татьяна Кудашова стала серебряным призером в весе до 53 кг, а Михаил Артамонов — в весовой категории до 57 кг. Роман Кузнецов занял третье место в весе свыше 87 кг.

Чемпионат мира по тхэквондо завершится 30 июня.
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