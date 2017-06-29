Соперником Маркуса Вянттинена на турнире M-1 Challenge 82 будет Михаил Рогозин

Встреча этих бойцов станет главным событием турнира M-1 Challenge 82, запланированного на 5 августа в Хельсинки (Финляндия).



«По-настоящему огромные и в то же время техничные бойцы, любимец местных болельщиков против зарубежного соперника, матёрый ветеран и рвущийся к победам проспект — в этом бою немало интриги, а предыдущие поединки обоих спортсменов наглядно доказывают, что в их битве зрителей ожидает много интересного», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.