Изутдинов уступил в ¼ финала чемпионата мира по тхэквондо в категории до 63 кг

Россиянин Болат Изутдинов, выступающий в весовой категории до 63 кг, победил румына Шаболча Симона (25:5), индийца Саурава (19:1) и колумбийца Альваро Гомеса (11:9), но в четвертьфинале уступил представителю Азербайджанца Махаммаду Маммадову (7:11).



Россиянка Екатерина Ким (до 57 кг) стартовала с победы над пуэрториканкой Аниат Окуендо (6:0), а в 1/16 финала проиграла хорватке Бруно Вулетич.

Чемпионат мира по тхэквондо завершится 30 июня.