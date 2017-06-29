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29 июня 2017, 13:41 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Изутдинов уступил в ¼ финала чемпионата мира по тхэквондо в категории до 63 кг

В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по тхэквондо.

Россиянин Болат Изутдинов, выступающий в весовой категории до 63 кг, победил румына Шаболча Симона (25:5), индийца Саурава (19:1) и колумбийца Альваро Гомеса (11:9), но в четвертьфинале уступил представителю Азербайджанца Махаммаду Маммадову (7:11).

Россиянка Екатерина Ким (до 57 кг) стартовала с победы над пуэрториканкой Аниат Окуендо (6:0), а в 1/16 финала проиграла хорватке Бруно Вулетич.

Чемпионат мира по тхэквондо завершится 30 июня.
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