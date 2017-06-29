Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30227935/
29 июня 2017, 12:30 | Летние: Единоборства | СБ - Беларусь сегодня

Команда минского клуба «Каскад» стала лучшей на Кубке Европы по тхэквондо

Успешное выступление на 8-м Кубке Европы по таеквондо ИТФ минский клуб «Каскад» отметил поездкой на шашлыки и игрой в лазертаг.

Команда минского клуба Каскад стала лучшей на Кубке Европы по тхэквондо - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Повод устроить вылазку на природу у «каскадовцев» более чем внушительный — на престижном соревновании в Польше команда заняла первое место в общем зачете. А ведь на победу претендовали 380 участников из 66 клубов, представлявших 22 страны. Наши оказались сильнейшими, особенно порадовали тренера Олега Проневича взрослые спорт­смены в категории до 63 килограммов:

— Ребята забрали практически весь пьедестал, учитывая, что присуждалось два третьих места. Павел Ярмошук получил бронзу. Евгений Заранкевич и Евгений Родченко встретились в финале, победа досталась Родченко.

Евгений Радченко.

Именно Евгения Родченко назвали лучшим спортсменом турнира. Секрета из своего успеха Женя не делает: большое желание и большой труд. Перед состязанием тренировался два раза в день по полтора часа.

В итоге золото получили три черных пояса (в разных весовых категориях) — Дмитрий Цвирко, Артем Шульц и Евгений Родченко. Подтянули рейтинг клуба в командном спарринге юниоры — цветные пояса. Поскольку для них мировые первенства закрыты, Кубок Европы — отличный шанс проявить себя. И они его не упустили. Домой из Польши воспитанники «Каскада» привезли сразу три кубка. Еще один трофей достался юным таеквондистам в возрасте от 10 до 14 лет, которые одновременно поучаствовали в детском турнире «Кубок ITF».

Спортсмены из клуба «Каскад» готовятся покорять новые вершины. Одной из них станет чемпионат мира в Ирландии, который пройдет в октябре.

uradova@sb.by.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Арман-Маршалл Силла не вошел в число призеров чемпионата мира по таэквондо в Муджу

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский атлет Арман-Маршалл Силла не смог подняться на пьедестал почета чемпионата мира, который проходит в Муджу (Республика Корея), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Все новости
20 июня

Всемирный банк выделит Беларуси кредит $60 млн на развитие малого и ...

В Жлобинском районе мужчина убил односельчанина в драке

Создатели "Пиратов Карибского моря" планируют избавиться от ...