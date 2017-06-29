Команда минского клуба «Каскад» стала лучшей на Кубке Европы по тхэквондо

Повод устроить вылазку на природу у «каскадовцев» более чем внушительный — на престижном соревновании в Польше команда заняла первое место в общем зачете. А ведь на победу претендовали 380 участников из 66 клубов, представлявших 22 страны. Наши оказались сильнейшими, особенно порадовали тренера Олега Проневича взрослые спорт­смены в категории до 63 килограммов:



— Ребята забрали практически весь пьедестал, учитывая, что присуждалось два третьих места. Павел Ярмошук получил бронзу. Евгений Заранкевич и Евгений Родченко встретились в финале, победа досталась Родченко.

Евгений Радченко.

Именно Евгения Родченко назвали лучшим спортсменом турнира. Секрета из своего успеха Женя не делает: большое желание и большой труд. Перед состязанием тренировался два раза в день по полтора часа.



В итоге золото получили три черных пояса (в разных весовых категориях) — Дмитрий Цвирко, Артем Шульц и Евгений Родченко. Подтянули рейтинг клуба в командном спарринге юниоры — цветные пояса. Поскольку для них мировые первенства закрыты, Кубок Европы — отличный шанс проявить себя. И они его не упустили. Домой из Польши воспитанники «Каскада» привезли сразу три кубка. Еще один трофей достался юным таеквондистам в возрасте от 10 до 14 лет, которые одновременно поучаствовали в детском турнире «Кубок ITF».



Спортсмены из клуба «Каскад» готовятся покорять новые вершины. Одной из них станет чемпионат мира в Ирландии, который пройдет в октябре.



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