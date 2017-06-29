Глава UFC: Макгрегор хочет провести бой с Нурмагомедовым в России
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландец Конор Макгрегор хочет провести бой с Хабибом Нурмагомедовым в России. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт, которого цитирует портал Mmajunkie.
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«Знаете, что сказал мне Конор? Он сказал: «Я хочу провести бой с Хабибом в России», — сообщил Уайт.
На счету 28-летнего Макгрегора 24 поединка по правилам смешанных единоборств (ММА), 21 победа (18 — нокаутом) и три поражения. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн. 26 августа в
В активе 28-летнего российского бойца Нурмагомедова 24 победы (16 — досрочно) в 24 поединках. Нурмагомедов должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном за титул «временного» чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в
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