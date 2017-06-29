Глава UFC: Макгрегор хочет провести бой с Нурмагомедовым в России

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«Знаете, что сказал мне Конор? Он сказал: «Я хочу провести бой с Хабибом в России», — сообщил Уайт.

На счету 28-летнего Макгрегора 24 поединка по правилам смешанных единоборств (ММА), 21 победа (18 — нокаутом) и три поражения. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн. 26 августа в Лас-Вегасе ирландец проведет поединок по правилам бокса с американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим.