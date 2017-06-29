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29 июня 2017, 8:59 | Летние: Единоборства | Vesti.kz

Врачи отстранили Федора Емельяненко на три месяца после поражения нокаутом в Bellator

Атлетическая комиссия Нью-Йорка объявила о медицинских отстранениях участников турнира Bellator 180. Об этом сообщает AllBoxing.ru.

Атлетическая комиссия Нью-Йорка объявила о медицинских отстранениях участников турнира Bellator 180. Об этом сообщает AllBoxing.ru. Увеличить
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© AP 2017

Россиянин Федор Емельяненко отстранен как минимум на 90 дней до повторного обследования после поражения нокаутом в первом раунде от Мэтта Митриона. Американец также пропустит некоторое время, но его срок — в три раза меньше. Ранее Емельяненко заявил, что намерен продолжать карьеру, а его контракт с Bellator предусматривает еще два боя.

На 30 дней отстранен экс-чемпион в легкой весовой категории Майкл Чендлер. Его бой на Bellator 180 был остановлен из-за подозрения на перелом ноги, но позднее обследование показало, что травма менее серьезная.

Пропустят по 30 дней и остальные участники Bellator 180. Это минимальный медицинский срок, установленный Атлетической комиссией Нью-Йорка.

Напомним, турнир Bellator 180 проходил 25 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
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