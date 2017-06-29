Врачи отстранили Федора Емельяненко на три месяца после поражения нокаутом в Bellator
Атлетическая комиссия
Нью-Йорка объявила о медицинских отстранениях участников турнира Bellator 180. Об этом сообщает AllBoxing.ru.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Россиянин Федор Емельяненко отстранен как минимум на 90 дней до повторного обследования после поражения нокаутом в первом раунде от Мэтта Митриона. Американец также пропустит некоторое время, но его срок — в три раза меньше. Ранее Емельяненко заявил, что намерен продолжать карьеру, а его контракт с Bellator предусматривает еще два боя.
На 30 дней отстранен
Пропустят по 30 дней и остальные участники Bellator 180. Это минимальный медицинский срок, установленный Атлетической комиссией
Напомним, турнир Bellator 180 проходил 25 июня на арене Madison Square Garden в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter