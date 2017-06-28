Британка Уокден выиграла золото ЧМ по тхэквондо в категории свыше 73 кг
В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по тхэквондо.
В весовой категории свыше 73 кг золото выиграла представительница Великобритании Бьянка Уокден, победившая в финале американку Джекки Галловей. Бронзовые медали завоевали южнокореянка Саебом Ан и китаянка Чжен Шуинь. Чемпионка мира 2013 года россиянка Ольга Иванова разделила
Тхэквондо. Чемпионат мира. Мучжу
Женщины. Свыше 73 кг
1. Бьянка Уокден (Великобритания).
2. Джекки Галловей (США).
3. Чжен Шуинь (Китай) и Саебом Ан (Южная Корея).
5−8. Ольга Иванова (Россия).
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