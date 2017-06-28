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28 июня 2017, 15:42 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Британка Уокден выиграла золото ЧМ по тхэквондо в категории свыше 73 кг

В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по тхэквондо.

В весовой категории свыше 73 кг золото выиграла представительница Великобритании Бьянка Уокден, победившая в финале американку Джекки Галловей. Бронзовые медали завоевали южнокореянка Саебом Ан и китаянка Чжен Шуинь. Чемпионка мира 2013 года россиянка Ольга Иванова разделила пятое-восьмое места.

Тхэквондо. Чемпионат мира. Мучжу
Женщины. Свыше 73 кг
1. Бьянка Уокден (Великобритания).
2. Джекки Галловей (США).
3. Чжен Шуинь (Китай) и Саебом Ан (Южная Корея).
5−8. Ольга Иванова (Россия).
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