Россиянин Артамонов завоевал серебро ЧМ по тхэквондо в весе до 58 кг

В финале он уступил представителю Южной Кореи Чон Юн Чо со счетом 23:24.

Эта медаль стала третьей для сборной России на турнире. Ранее Максим Храмцов завоевал золото в весовой категории до 74 кг, а Татьяна Кудашова стала серебряным призером в весовой категории до 53 кг.

Чемпионат мира завершится 30 июня.