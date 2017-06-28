Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30218124/
28 июня 2017, 15:14 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Маркус Вянттинен подписал контракт с M-1 Global

Одна из главных звёзд финского MMA, чемпион турниров The Cage и Fight Festival, полутяжеловес по прозвищу Пещерный Человек Маркус Вянттинен (24−6) подписал контракт с организацией M-1 Global.

Бой с его участием станет главным событием турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 82, который пройдет 5 августа в Хельсинки на Harthwall Arena.

«Маркус экспериментировал с весовой категорией, пробовал себя в тяжёлом дивизионе, а в начале 2015 года решил взять перерыв на два с половиной года. Фанаты М-1 могут помнить, как ещё совсем юный 21-летний Вянттинен выступал за сборную Финляндии на командном чемпионате M-1 Challenge. Теперь настало время для новой версии финского гиганта, и он возвращается для того, чтобы претендовать на самые громкие титулы», — отмечается в пресс-релизе M-1 Global.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Российский боец Хабилов примет участие в UFC Fight Night в Роттердаме 2 сентября

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Рустам Хабилов проведет бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Роттердаме 2 сентября. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО