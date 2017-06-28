Маркус Вянттинен подписал контракт с M-1 Global

Бой с его участием станет главным событием турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 82, который пройдет 5 августа в Хельсинки на Harthwall Arena.



«Маркус экспериментировал с весовой категорией, пробовал себя в тяжёлом дивизионе, а в начале 2015 года решил взять перерыв на два с половиной года. Фанаты М-1 могут помнить, как ещё совсем юный 21-летний Вянттинен выступал за сборную Финляндии на командном чемпионате M-1 Challenge. Теперь настало время для новой версии финского гиганта, и он возвращается для того, чтобы претендовать на самые громкие титулы», — отмечается в пресс-релизе M-1 Global.