Маркус Вянттинен подписал контракт с M-1 Global
Одна из главных звёзд финского MMA, чемпион турниров The Cage и Fight Festival, полутяжеловес по прозвищу Пещерный Человек Маркус Вянттинен (24−6) подписал контракт с организацией M-1 Global.
Бой с его участием станет главным событием турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 82, который пройдет 5 августа в Хельсинки на Harthwall Arena.
«Маркус экспериментировал с весовой категорией, пробовал себя в тяжёлом дивизионе, а в начале 2015 года решил взять перерыв на два с половиной года. Фанаты М-1 могут помнить, как ещё совсем юный 21-летний Вянттинен выступал за сборную Финляндии на командном чемпионате M-1 Challenge. Теперь настало время для новой версии финского гиганта, и он возвращается для того, чтобы претендовать на самые громкие титулы», — отмечается в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter