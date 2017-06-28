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28 июня 2017, 14:55 | Летние: Единоборства | ТАСС

Россиянка Кудашова завоевала серебро на ЧМ по тхэквондо в весовой категории до 53 кг

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россиянка Татьяна Кудашова стала серебряным призером чемпионата мира по тхэквондо в весовой категории до 53 кг. Турнир проходит в южнокорейском Муджу.

<em>МОСКВА 28 июня. /ТАСС/. </em>Россиянка Татьяна <span class=error>Кудашова</span> стала серебряным призером чемпионата мира по тхэквондо в весовой категории до 53 кг. Турнир проходит в южнокорейском <span class=error>Муджу</span>. Увеличить
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В финале Кудашова уступила представительнице Турции Зелихе Агрис со счетом 8:11.

Эта медаль стала второй для сборной России на турнире. Ранее Максим Храмцов выиграл золото в весовой категории до 74 кг.

Чемпионат мира завершится 30 июня.
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