Россиянка Кудашова завоевала серебро на ЧМ по тхэквондо в весовой категории до 53 кг
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россиянка Татьяна Кудашова стала серебряным призером чемпионата мира по тхэквондо в весовой категории до 53 кг. Турнир проходит в южнокорейском Муджу.
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В финале Кудашова уступила представительнице Турции Зелихе Агрис со счетом 8:11.
Эта медаль стала второй для сборной России на турнире. Ранее Максим Храмцов выиграл золото в весовой категории до 74 кг.
Чемпионат мира завершится 30 июня.
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