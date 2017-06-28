Российский боец Хабилов примет участие в UFC Fight Night в Роттердаме 2 сентября

Также поединки проведут Абдулкерим Эдилов и Сапарбек Сафаров. Соперники российских бойцов не известны.

Хабилов выиграл 21 бой в ММА и потерпел три поражения. На счету Эдилова 16 побед и четыре поражения, в активе Сафарова восемь побед и одно поражение.

В титульном бою вечера встретятся россиянин Александр Волков и голландец Штефан Штруве.