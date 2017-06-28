Российский боец Хабилов примет участие в UFC Fight Night в Роттердаме 2 сентября
МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Рустам Хабилов проведет бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Роттердаме 2 сентября. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.
Также поединки проведут Абдулкерим Эдилов и Сапарбек Сафаров. Соперники российских бойцов не известны.
Хабилов выиграл 21 бой в ММА и потерпел три поражения. На счету Эдилова 16 побед и четыре поражения, в активе Сафарова восемь побед и одно поражение.
В титульном бою вечера встретятся россиянин Александр Волков и голландец Штефан Штруве.
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