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28 июня 2017, 14:25 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Артамонов вышел в финал ЧМ по тхэквондо в весовой категории до 58 кг

В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионата мира по тхэквондо.

Россиянин Михаил Артамонов, выступающий в весовой категории до 58 кг, пробился в финал соревнований. По ходу турнира он победил камерунца Энтони Амугу (23:1), вьетнамца Дая ван Нгуена (13:8), бельгийца Салаеддина Бенсалеха (16:6), иранца Фарзана Ашурзаде Фаллаха (8:7) и испанца Хесуса Тортоса Кабреру (25:15).

В финале Артамонов встретится с представителем Южной Кореи Ю Чжо Чжеоном.

Чемпионат мира по тхэквондо в Мучжу завершится 30 июня.
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