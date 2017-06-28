Артамонов вышел в финал ЧМ по тхэквондо в весовой категории до 58 кг
В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионата мира по тхэквондо.
Россиянин Михаил Артамонов, выступающий в весовой категории до 58 кг, пробился в финал соревнований. По ходу турнира он победил камерунца Энтони Амугу (23:1), вьетнамца Дая ван Нгуена (13:8), бельгийца Салаеддина Бенсалеха (16:6), иранца Фарзана Ашурзаде Фаллаха (8:7) и испанца Хесуса Тортоса Кабреру (25:15).
В финале Артамонов встретится с представителем Южной Кореи Ю Чжо Чжеоном.
Чемпионат мира по тхэквондо в Мучжу завершится 30 июня.
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