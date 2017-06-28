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28 июня 2017, 13:54 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Кудашова пробилась в финал чемпионата мира по тхэквондо в категории до 53 кг

В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по тхэквондо.

Россиянка Татьяна Кудашова, выступающая в весовой категории до 53 кг, вышла в финал соревнований. По ходу турнира она победила австралийку Кию Иглиш (14:0), нигерийку Чиназум Нвосу (19:1), китаянку Вей Сяоцзинь (16:3) и представительницу Латвии Инес Тарвиду (11:5).

В финале Кудашова сразится с Зелихой Агрис из Турции.

28 июня состоятся финалы в весовых категориях до 58 кг (мужчины), до 53 и свыше 73 кг (женщины). Чемпионат мира завершится 30 июня.
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