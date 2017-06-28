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28 июня 2017, 13:22 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Кузнецов вышел в полуфинал чемпионата мира по тхэквондо в категории свыше 87 кг

В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по тхэквондо.

Россиянин Роман Кузнецов, выступающий в весовой категории свыше 87 кг, вышел в полуфинал соревнований. По ходу турнира он победил египтянина Мохамеда Аймана (12:7), американца Стивена Ламбдина (7:5) и чемпиона мира 2015 года представителя Узбекистана Дмитрия Шокина (9:7).

За выход в финал Кузнецов поспорит с британцем Магамой Чо. Роман уже гарантировал себе медаль чемпионата мира.

Ранее россиянин Владислав Ларин (до 87 кг) также вышел в полуфинал.
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