Кузнецов вышел в полуфинал чемпионата мира по тхэквондо в категории свыше 87 кг

Россиянин Роман Кузнецов, выступающий в весовой категории свыше 87 кг, вышел в полуфинал соревнований. По ходу турнира он победил египтянина Мохамеда Аймана (12:7), американца Стивена Ламбдина (7:5) и чемпиона мира 2015 года представителя Узбекистана Дмитрия Шокина (9:7).

За выход в финал Кузнецов поспорит с британцем Магамой Чо. Роман уже гарантировал себе медаль чемпионата мира.

Ранее россиянин Владислав Ларин (до 87 кг) также вышел в полуфинал.