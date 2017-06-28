Арман-Маршалл Силла не вошел в число призеров чемпионата мира по таэквондо в Муджу

Один из лидеров белорусской команды в категории свыше 87 кг в первом раунде соревнований уверенно одолел представителя Сербии Марко Джуричича — 20:5. Во втором поединке в 1/8 финала Арману-Маршаллу Силле противостоял Махама Чо из Великобритании. Оба спортсмена хорошо знакомы и не раз встречались на доянге (татами). На этот раз британец были сильнее (23:12) и вышел в следующий раунд чемпионата мира.

Арман-Маршалл Силла является двукратным чемпионом Европы (2014 и 2016 годы) в категории свыше 87 кг, но на мировых форумах он выступает не столь удачно. Не смог лидер белорусской сборной по таэквондо выступить и на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Он завоевал лицензию на участие в главных стартах четырехлетия, но летом прошлого года в его организме был обнаружен мельдоний, в итоге спортсмен был временно отстранен от соревнований.

В чемпионате мира в Муджу примут участие еще два белорусских представителя таэквондо. Евгений Гейдель выступит в категории до 63 кг, а Владислав Савлуков — до 80 кг.