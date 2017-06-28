Арман-Маршалл Силла не вошел в число призеров чемпионата мира по таэквондо в Муджу
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский атлет
Арман-Маршалл Силла не смог подняться на пьедестал почета чемпионата мира, который проходит в Муджу (Республика Корея), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Один из лидеров белорусской команды в категории свыше 87 кг в первом раунде соревнований уверенно одолел представителя Сербии Марко Джуричича — 20:5. Во втором поединке в 1/8 финала
В чемпионате мира в Муджу примут участие еще два белорусских представителя таэквондо. Евгений Гейдель выступит в категории до 63 кг, а Владислав Савлуков — до 80 кг.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter