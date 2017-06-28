Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30215088/
28 июня 2017, 11:53 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Ларин гарантировал себе медаль ЧМ по тхэквондо в категории до 87 кг

В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по тхэквондо.

Россиянин Владислав Ларин, выступающий в весовой категории до 87 кг, вышел в полуфинал соревнований и гарантировал себе медаль. По ходу турнира он победил Давронбека Азимова из Узбекистана (21:6), иранца Саида Раджаби (20:4) и малийца Карамоко Сумаре (22:7).

За выход в финал чемпионата мира Ларин поспорит с представителем Южной Кореи Кьо Дон Ином.

Россиянка Карина Жданова (до 73 кг) в четвертьфинале уступила мексиканке Марии Эспинозе (12:16).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО