Ещё побьёмся. Почему Фёдору нужен минимум ещё один бой
Фёдор Емельяненко собирается вернуться в клетку после сокрушительного поражения от Митриона. Почему нам всем стоит поддержать его в этом.
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Как бы ни было обидно нам за поражение Фёдора Емельяненко Мэтту Митриону, важно понять: в случившемся нет ничего ужасного или несправедливого. Природа примерно со всеми поступает более или менее одинаково. А Емельяненко по сравнению с большинством коллег по цеху ещё и несказанно повезло, ведь масштаб таланта и лимит его действия, которыми наш боец был одарён свыше, поистине уникальны. После ТАКИХ 10 лет доминирования в дивизионе, напичканном настоящими зверьми, глупо жаловаться на природу, отнявшую у Фёдора к 40 годам его скорость, проворность и стойкость.
Терзает другой вопрос — правильно ли Емельяненко распоряжается окончанием своей славной карьеры? И вопрос, разумеется, риторический. Никто не вправе указывать на подобные вещи давно всем всё доказавшему бойцу. Всё, что хочет автор этих строк, — это прокрутить один из возможных сценариев так, как он его видит — глазами фаната Фёдора Емельяненко.
Чертовски грустно, но вместе с тем круто и правильно было бы закончить карьеру тогда, когда эта мысль впервые была озвучена самим Фёдором — после остановки боя с Антониу Сильвой.
Подобный конец карьеры Емельяненко был бы сродни истории
По совести вечер 12 февраля 2011 года и был концом спортивного пути Емельяненко на самом высоком уровне. Справедливым и не менее славным, чем предшествующая ему карьера. И два поражения подряд не бросили тень на наследие Последнего Императора сильнее, чем это позже сделали показательные выступления с Сатоси Исии или Джайдиппом Сингхом. Ведь Фабрисиу Вердум и Антониу Сильва в 2011-м были расцветающими бразильскими звёздами тяжёлого дивизиона. Первый позже стал чемпионом UFC, а второй — претендентом на титул.
Это всё ещё была вершина ММА, и Фёдор должен был покончить со всем именно на самом верху, оставив открытыми вопросы «а что если бы он продолжил драться?», «а как бы закончились реванши с Вердумом и «Бигфутом?» и «смог бы Фёдор составить конкуренцию новому поколению?».
Хотя на последний вопрос он уже частично ответил.
Теперь же самым свежим впечатлением от Фёдора стало поражение нокаутом за 74 секунды крепкому, но никак не легендарному Мэтту Митриону. И примириться с этим чрезвычайно тяжело.
Неприятно, что для многих, последовавших моде болеть за Последнего Императора, единственными впечатлениями от его карьеры станут бои с Монсоном, Риззо, Исии, Сингхом, Мальдонаду и Митрионом. Потому твёрдое намерение Емельяненко продолжить драться (и даже получить реванш с Митрионом), как ни странно, вызывает радость и надежду. Да, Фёдор постарел, но это не означает, что он стал, как это принято говорить, «мешком». Просто теперь Емельяненко — не самый устрашающий боец планеты, каким был
Во время просмотра субботнего провала Фёдора ощущение, будто он кончился как боец, просто не успело возникнуть. И это не оправдание — весь мир видел тот обоюдный нокдаун. Мэтту Митриону, возможно, непроходимому для нынешнего Фёдора сопернику, тупо повезло попасть на пару сантиметров точнее. Он не перебил, переборол — не деклассировал Последнего Императора.
Это нелепый исход, оставляющий за собой кучу вопросов. И больше всего сейчас хочется, чтобы Емельяненко на эти вопросы ответил в бою с не менее серьёзным соперником, чем Мэтт Митрион. Победа или поражение — не важно. Главное — увидеть легенду в настоящем бою, понять новые наработки (Емельяненко поменял тренировочный лагерь перед последней схваткой), увидеть сегодняшнюю скорость и силу Фёдора на фоне достойной оппозиции. Столь великая карьера достойна великого завершения. Уверен, Фёдор Емельяненко готов дать конкурентный бой многим именитым тяжеловесам. Именно это и нужно сейчас нашему легендарному соотечественнику, прежде чем окончательно уйти на покой.
Иван Ковалёв
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