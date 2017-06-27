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Емельяненко в субботу в Нью-Йорке проиграл нокаутом на второй минуте поединка американцу Мэтту Митриону. После боя 40-летний российский спортсмен заявил, что намерен продолжить карьеру.

«Я большой фанат Федора. Это самый крутой боец в истории ММА, а все эти Макгрегоры (ирландец Конор Макгрегор) — это распиаренные персонажи. А Федора мир полюбил потому, что он выбирался из таких положений, когда люди сдаются, а он выбирался и выигрывал. Но мне кажется, что пришел возраст и надо завязывать. Но решение-то, конечно, ему принимать, я лишь со стороны мнение говорю», — сказал Рябинский.

Россиянин Сергей Ковалев 17 июня в Лас-Вегасе проиграл техническим нокаутом американцу Андре Уорду в восьмом раунде боя-реванша за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе после спорного решения рефери. В первом бою данных боксеров в ноябре 2016 года американец победил единогласным решением судей. После второго поединка Ковалев заявлял, что история его противостояния с Уордом не закончена.

«Ковалеву третий бой, безусловно, нужен, но я не думаю, что Уорд на этот третий бой пойдет, — добавил Рябинский. — В боксе нет такого, что бой не закончился, а говорят, кто сильнее. А каким бы был Ковалев в 10-м, например, раунде? Если бы он бой нокаутом завершил? Сколько таких случаев было».