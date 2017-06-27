Рябинский: Емельяненко — самый крутой боец в истории ММА, но пора заканчивать
КАЗАНЬ, 27 июн —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Россиянин Федор Емельяненко — самый крутой боец в истории смешанных единоборств (ММА), но ему пора завершать карьеру, заявил агентству «Р-Спорт» глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
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Емельяненко в субботу в
«Я большой фанат Федора. Это самый крутой боец в истории ММА, а все эти Макгрегоры (ирландец Конор Макгрегор) — это распиаренные персонажи. А Федора мир полюбил потому, что он выбирался из таких положений, когда люди сдаются, а он выбирался и выигрывал. Но мне кажется, что пришел возраст и надо завязывать. Но
Россиянин Сергей Ковалев 17 июня в
«Ковалеву третий бой, безусловно, нужен, но я не думаю, что Уорд на этот третий бой пойдет, — добавил Рябинский. — В боксе нет такого, что бой не закончился, а говорят, кто сильнее. А каким бы был Ковалев в 10-м, например, раунде? Если бы он бой нокаутом завершил? Сколько таких случаев было».
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