Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30206317/
27 июня 2017, 15:44 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Рябинский: Емельяненко — самый крутой боец в истории ММА, но пора заканчивать

КАЗАНЬ, 27 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Россиянин Федор Емельяненко — самый крутой боец в истории смешанных единоборств (ММА), но ему пора завершать карьеру, заявил агентству «Р-Спорт» глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

КАЗАНЬ 27 июн — Р-Спорт Василий Конов-мл. Россиянин Федор Емельяненко — самый крутой боец в истории смешанных единоборств (ММА) но ему пора завершать карьеру заявил агентству Р-Спорт глава промоутерской компании Мир бокса Андрей Рябинский. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Емельяненко в субботу в Нью-Йорке проиграл нокаутом на второй минуте поединка американцу Мэтту Митриону. После боя 40-летний российский спортсмен заявил, что намерен продолжить карьеру.

«Я большой фанат Федора. Это самый крутой боец в истории ММА, а все эти Макгрегоры (ирландец Конор Макгрегор) — это распиаренные персонажи. А Федора мир полюбил потому, что он выбирался из таких положений, когда люди сдаются, а он выбирался и выигрывал. Но мне кажется, что пришел возраст и надо завязывать. Но решение-то, конечно, ему принимать, я лишь со стороны мнение говорю», — сказал Рябинский.

Россиянин Сергей Ковалев 17 июня в Лас-Вегасе проиграл техническим нокаутом американцу Андре Уорду в восьмом раунде боя-реванша за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе после спорного решения рефери. В первом бою данных боксеров в ноябре 2016 года американец победил единогласным решением судей. После второго поединка Ковалев заявлял, что история его противостояния с Уордом не закончена.

«Ковалеву третий бой, безусловно, нужен, но я не думаю, что Уорд на этот третий бой пойдет, — добавил Рябинский. — В боксе нет такого, что бой не закончился, а говорят, кто сильнее. А каким бы был Ковалев в 10-м, например, раунде? Если бы он бой нокаутом завершил? Сколько таких случаев было».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Бой Головкина и «Канело» вновь спутал планы UFC

Бой Головкина и «Канело» вновь спутал планы UFC

Турнир UFC 215, который был запланирован на август этого года перенесли на сентябрь. В главном поединке шоу Деметриус Джонсон (26−2−1) проведет свою рекордную защиту против Рэя Борга (11−2) или Ти Джея Диллашоу (14−3). Об этом сообщает портал Mmaboxing.ru.
Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева