Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30206291/
27 июня 2017, 15:38 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Южнокореец Ли победил на ЧМ по тхэквондо в категории до 68 кг

В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по тхэквондо.

Южнокореец Дае Хун Ли завоевал золото в весовой категории до 68 кг, в финале победив Хуан Ю Цзена из Китайского Тайбэя со счётом 26:8. Бронза досталась болгарину Владимиру Далаклиеву и иорданцу Ахмаду Абугаушу. Россиянин Вячеслав Минин поделил пятое-восьмое места.

Тхэквондо. Чемпионат мира. Мучжу
Мужчины. До 68 кг
1. Дае Хун Ли (Южная Корея).
2. Хуан Ю Цзен (Китайский Тайбэй).
3. Ахмад Абугауш (Иордания) и Владимир Далаклиев (Болгария).
5−8. Вячеслав Минин (Россия).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО