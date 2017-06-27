Татар выиграла чемпионат мира по тхэквондо в категории до 67 кг

Представительница Турции Нур Татар завоевала золото в весовой категории до 67 кг, победив в финале американку Пэйдж Макферсон со счётом 6:4. Бронза досталась Чжан Ди Ким из Южной Кореи и китаянке Чжан Менгю. Российская спортсменка Полина Хан разделила 9−16-е места.



Тхэквондо. Чемпионат мира. Мучжу

Женщины. До 67 кг

1. Нур Татар (Турция).

2. Пэйдж Макферсон (США).

3. Чжан Ди Ким (Южная Корея) и Чжан Менгю (Китай)…

9−16. Полина Хан (Россия).