Татар выиграла чемпионат мира по тхэквондо в категории до 67 кг
В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по тхэквондо.
Представительница Турции Нур Татар завоевала золото в весовой категории до 67 кг, победив в финале американку Пэйдж Макферсон со счётом 6:4. Бронза досталась Чжан Ди Ким из Южной Кореи и китаянке Чжан Менгю. Российская спортсменка Полина Хан разделила 9−16-е места.
Тхэквондо. Чемпионат мира. Мучжу
Женщины. До 67 кг
1. Нур Татар (Турция).
2. Пэйдж Макферсон (США).
3. Чжан Ди Ким (Южная Корея) и Чжан Менгю (Китай)…
9−16. Полина Хан (Россия).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter