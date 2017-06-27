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27 июня 2017, 14:54 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Татар выиграла чемпионат мира по тхэквондо в категории до 67 кг

В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по тхэквондо.

Представительница Турции Нур Татар завоевала золото в весовой категории до 67 кг, победив в финале американку Пэйдж Макферсон со счётом 6:4. Бронза досталась Чжан Ди Ким из Южной Кореи и китаянке Чжан Менгю. Российская спортсменка Полина Хан разделила 9−16-е места.

Тхэквондо. Чемпионат мира. Мучжу
Женщины. До 67 кг
1. Нур Татар (Турция).
2. Пэйдж Макферсон (США).
3. Чжан Ди Ким (Южная Корея) и Чжан Менгю (Китай)…
9−16. Полина Хан (Россия).
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