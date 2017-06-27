Артамонов гарантировал себе медаль ЧМ по тхэквондо в категории до 58 кг
В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по тхэквондо.
Россиянин Михаил Артамонов, выступающий в весовой категории до 58 кг, вышел в полуфинал соревнований и гарантировал себе медаль. По ходу турнира он победил камерунца Энтони Амугу (23:1), вьетнамца Дая ван Нгуена (13:8), бельгийца Салаеддина Бенсалеха (16:6) и иранца Фарзана Ашурзаде Фаллаха (8:7).
За выход в финал Артамонов поспорит с испанцем Хесусом Тортосой Кабрерой.
Ранее в полуфинал в весовой категории до 53 кг пробилась россиянка Татьяна Кудашова.
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