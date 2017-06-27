Кудашова вышла в полуфинал чемпионата мира по тхэквондо в категории до 53 кг

Россиянка Татьяна Кудашова, выступающая в весовой категории до 53 кг, вышла в полуфинал соревнований и гарантировала себе медаль. По ходу турнира она победила австралийку Кию Иглиш (14:0), нигерийку Чиназум Нвосу (19:1) и китаянку Вей Сяоцзинь (16:3).

За выход в финал Кудашова поспорит с представительницей Латвии Инес Тарвидой.

Чемпионка мира 2013 года россиянка Ольга Иванова (свыше 73 кг) в четвертьфинале уступила британке Бьянке Валкден (2:10).