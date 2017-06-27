Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/30203310/
27 июня 2017, 12:41 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Кудашова вышла в полуфинал чемпионата мира по тхэквондо в категории до 53 кг

В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по тхэквондо.

Россиянка Татьяна Кудашова, выступающая в весовой категории до 53 кг, вышла в полуфинал соревнований и гарантировала себе медаль. По ходу турнира она победила австралийку Кию Иглиш (14:0), нигерийку Чиназум Нвосу (19:1) и китаянку Вей Сяоцзинь (16:3).

За выход в финал Кудашова поспорит с представительницей Латвии Инес Тарвидой.

Чемпионка мира 2013 года россиянка Ольга Иванова (свыше 73 кг) в четвертьфинале уступила британке Бьянке Валкден (2:10).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО