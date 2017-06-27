Бой Головкина и «Канело» вновь спутал планы UFC

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Официальных причин переноса не публикуется, но предполагается, что шоу стало не выгодно находиться рядом с мегафайтом Конор МакГрегор — Флойд Мейвезер-младший, который соберет огромную аудиторию PPV-зрителей у экранов.

Помимо этого промоушен UFC планирует перенести еще и очередной турнир UFC Fight Night, который планируется на сентябрь. Причина этого еще один боксерский мегафайт Геннадий Головкин — Сауль Альварес, который так же ожидаем публикой.