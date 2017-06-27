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27 июня 2017, 12:03 | Летние: Единоборства | Vesti.kz

Бой Головкина и «Канело» вновь спутал планы UFC

Турнир UFC 215, который был запланирован на август этого года перенесли на сентябрь. В главном поединке шоу Деметриус Джонсон (26−2−1) проведет свою рекордную защиту против Рэя Борга (11−2) или Ти Джея Диллашоу (14−3). Об этом сообщает портал Mmaboxing.ru.

Также промоушен был вынужден внести корректировки <nobr>из-за </nobr>боя Мейвезера с МакГрегором. Увеличить
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Официальных причин переноса не публикуется, но предполагается, что шоу стало не выгодно находиться рядом с мегафайтом Конор МакГрегор — Флойд Мейвезер-младший, который соберет огромную аудиторию PPV-зрителей у экранов.

Помимо этого промоушен UFC планирует перенести еще и очередной турнир UFC Fight Night, который планируется на сентябрь. Причина этого еще один боксерский мегафайт Геннадий Головкин — Сауль Альварес, который так же ожидаем публикой.

Напомним, бой между Мейвезером и МакГрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena и пройдет по правилам бокса. 16 сентября эта же арена примет поединок Головкина с «Канело».

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