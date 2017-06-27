Бой Головкина и «Канело» вновь спутал планы UFC
Турнир UFC 215, который был запланирован на август этого года перенесли на сентябрь. В главном поединке шоу Деметриус Джонсон (26−2−1) проведет свою рекордную защиту против Рэя Борга (11−2) или Ти Джея Диллашоу (14−3). Об этом сообщает портал Mmaboxing.ru.
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Видимо, что-то случилось...
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Официальных причин переноса не публикуется, но предполагается, что шоу стало не выгодно находиться рядом с мегафайтом Конор МакГрегор — Флойд
Помимо этого промоушен UFC планирует перенести еще и очередной турнир UFC Fight Night, который планируется на сентябрь. Причина этого еще один боксерский мегафайт Геннадий Головкин — Сауль Альварес, который так же ожидаем публикой.
Напомним, бой между Мейвезером и МакГрегором состоится 26 августа в
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