Федор Емельяненко: Вы еще увидите меня прежнего
Самый знаменитый боец смешанных единоборств — о причинах неудачного дебюта в американском промоушене, желании провести реванш с Митрионом и возможном завершении карьеры.
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В ночь с 24 на 25 июня в
— Как вы себя чувствуете? Уже прошли осмотр?
— Спасибо, всё порядке. Врачи осмотрели меня, никаких травм не обнаружено. Только ушибы и небольшие «сечки», но для нашего вида спорта это нормально. Главное, обошлось без серьезных травм.
— После этого поражения многие начнут говорить, что Емельяненко пора завязывать с выступлениями. Как относитесь к таким мнениям?
— Я боец. И в спорте, и по жизни. Это у меня в крови, в душе. Я не могу жить без смешанных единоборств. Невозможно выигрывать всё время, хотя это было бы неплохо (смеется). Победы чередуются с поражениями. В этот раз мне не повезло, но я еще обязательно покажу себя, не надо списывать со счетов Федора Емельяненко.
— Что не получилось в бою с Митрионом? Почему вы проиграли?
— Я действовал строго по разработанной тактике, четко придерживался своего плана на поединок. У нас с Митрионом произошла обоюдная атака, в результате мы оба одновременно отправились в нокдаун. Он оправился на доли секунды быстрее меня. Именно этого времени и хватило для определения исхода поединка. Порой всё решают мельчайшие моменты. Так произошло и в этот раз.
— Не разбирали бой с тренерским штабом?
— Пока нет, но обязательно это сделаем. Если итог поединка таков, значит, надо делать выводы.
— Будь у вас возможность, что бы вы изменили в подготовке к этому бою?
— Я провел великолепный тренировочный сбор, на котором выложился полностью.
— Хотели бы провести реванш с Мэттом Митрионом?
— Безусловно. Я неуступчивый человек, и если
— Это поражение никак не отразится на вашей дальнейшей карьере?
— Нет. О завершении карьеры даже не думаю.
— Чем планируете заняться сейчас? Будете отдыхать?
— Вернусь в Россию и побуду с семьей, отдохну
— Может ли этот поединок пройти в России?
— Нельзя ничего исключать, но пока об этом говорить рано. Мы обсуждали возможность проведения турнира Bellator в нашей стране, но конкретики пока нет. Сейчас в этом промоушене много российских бойцов, и было бы здорово предоставить им возможность выступить перед родной публикой. В России есть все необходимые условия для проведения подобных турниров на самом высоком уровне.
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