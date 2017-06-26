Емельяненко: уйти нельзя остаться
Нокаут от Мэтта Митриона дал почву для размышлений: что теперь будет с карьерой Федора Емельяненко?
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Мнения на этот счет противоположные. Коллеги по цеху, люди из близкого круга поддерживают решение Емельяненко продолжать карьеру. Сторонние наблюдатели, болельщики и специалисты сходятся в обратном — пора заканчивать.
Разговор о карьерных перспективах одного из величайших бойцов всех времен складывается, по сути, из ответов на три вопроса.
ЧТО С КОНДИЦИЯМИ ФЕДОРА?
На самом деле, мы так и не сумели оценить кондиции Федора Емельяненко за прошедшую минуту боя. С одной стороны, слишком было мало действий и возможностей показать наработанное за время подготовки. И списать его поражение на отсутствие должных кондиций, потерю рефлексов и скорости на сто процентов нельзя.
С другой — в клетке случился эпизод, ставший ключевым в этом поединке: обоюдный удар — правый от левши Митриона и правый же от Федора, для которого эта рука сильнейшая. Что это — роковая ошибка россиянина, случайность или же просто
В обоюдном нокдауне все зависело от того, кто быстрее восстановится от пропущенного удара. Счастливчиком стал Митрион, который,
Если рассматривать эпизод как тактическую ошибку со стороны Емельяненко, то вопрос физических кондиций не выглядит удручающим. Да, возраст бойцам прощает далеко не все ошибки, но, с другой стороны, ничего фатального в октагоне в этот вечер не произошло. К тому же, это спорт — и если он чист от ангажированности, такое случается — иногда проигрывают те, от кого мы ждем побед.
ЧТО ДЕЛАТЬ В BELLATOR?
Основных вариантов у Емельяненко два: доработать контракт и завершить карьеру, как он собирался, либо завершить карьеру сейчас и вернуться к своим обязанностям в качестве руководителя Союза ММА России и продолжать развивать единоборства в стране.
Контракт бойца — дело его промоушна и самого спортсмена, и кроме них никто не скажет, можно ли и на каких условиях разорвать договор до момента выполнения оговоренных обязательств. У Емельяненко еще остается как минимум один бой по действующему соглашению. Но он сам уже успел озвучить свое решение: о завершении карьеры речи не идет, он будет продолжать. Склонить его к обратному могут, наверное, только результаты медицинского обследования, пока со стороны кажется, что в плане серьезных травм все обошлось.
В случае, если Емельяненко продолжает, главный вопрос — с кем он будет выходить в клетку, и какой от этого интерес у промоушна. На самом деле можно подобрать соперника практически любого калибра, хотя теперь бойцу нужно относиться к выбору оппонента очень внимательно. И вопрос здесь в первую очередь в том, чтобы в оставшихся боях не стать жертвой сознательного или бессознательного желания промоушна сделать напоследок пару «героев» на имени Емельяненко. Популярность Митриона, как отметил в интервью «СЭ» российский промоутер Владимир Хрюнов, за прошедший уикэнд взлетела просто до небес. Теперь с ним захотят провести бои другие топовые тяжеловесы, и его карьера, если он не подведет в спортивном плане, дальше должна пойти в гору.
Очевидно, что вопрос, дадут ли теперь Емельяненко титульный бой, подвис в воздухе. Как и другой вопрос — насколько сейчас это нужно самому Федору. Если шансы на пояс и не потеряны окончательно, то существенно снизились по сравнению с ситуацией до боя с Митрионом. Впрочем, сам россиянин отмечал, что ему не принципиально — завершать карьеру с титулом или без.
ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ?
Кстати, если помните, Емельяненко заявил о завершении карьеры еще перед первым боем с Митрионом, который перенесли
Но вот еще одно неплохое развитие событий, даже если боя «+1» не будет, как не случится и титульного поединка. Сейчас о возможном проведении шоу Bellator в России говорят уже вслух, а подобный вечер с участием Емельяненко помог бы собрать переполненную многотысячную арену. Несмотря на поражение, он
В глазах болельщиков Емельяненко был и остается легендой, и едва ли
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