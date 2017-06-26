Емельяненко: уйти нельзя остаться

Мнения на этот счет противоположные. Коллеги по цеху, люди из близкого круга поддерживают решение Емельяненко продолжать карьеру. Сторонние наблюдатели, болельщики и специалисты сходятся в обратном — пора заканчивать.

Разговор о карьерных перспективах одного из величайших бойцов всех времен складывается, по сути, из ответов на три вопроса.

ЧТО С КОНДИЦИЯМИ ФЕДОРА?

На самом деле, мы так и не сумели оценить кондиции Федора Емельяненко за прошедшую минуту боя. С одной стороны, слишком было мало действий и возможностей показать наработанное за время подготовки. И списать его поражение на отсутствие должных кондиций, потерю рефлексов и скорости на сто процентов нельзя.

С другой — в клетке случился эпизод, ставший ключевым в этом поединке: обоюдный удар — правый от левши Митриона и правый же от Федора, для которого эта рука сильнейшая. Что это — роковая ошибка россиянина, случайность или же просто лаки-панч от Митриона, не успевшего и руку до конца разогнуть — лучше самих бойцов и их секундантов никто не знает. Однако очевидно то, что идти с более габаритным соперником в размен было ошибкой Емельяненко, и за это он довольно быстро поплатился.

В обоюдном нокдауне все зависело от того, кто быстрее восстановится от пропущенного удара. Счастливчиком стал Митрион, который, во-первых, сгруппировался и сумел быстро подняться, а во-вторых, тут же включил инстинкт убийцы и ринулся к упавшему сопернику для добивания. Ряд специалистов склоняются к тому, что и сама ошибка, и все произошедшее после того, как Федор оказался на настиле, следствие возрастных перемен и ушдшей спортивной формы, а значит, карьеру все-таки пора завершать.

Если рассматривать эпизод как тактическую ошибку со стороны Емельяненко, то вопрос физических кондиций не выглядит удручающим. Да, возраст бойцам прощает далеко не все ошибки, но, с другой стороны, ничего фатального в октагоне в этот вечер не произошло. К тому же, это спорт — и если он чист от ангажированности, такое случается — иногда проигрывают те, от кого мы ждем побед.

ЧТО ДЕЛАТЬ В BELLATOR?

Основных вариантов у Емельяненко два: доработать контракт и завершить карьеру, как он собирался, либо завершить карьеру сейчас и вернуться к своим обязанностям в качестве руководителя Союза ММА России и продолжать развивать единоборства в стране.

Контракт бойца — дело его промоушна и самого спортсмена, и кроме них никто не скажет, можно ли и на каких условиях разорвать договор до момента выполнения оговоренных обязательств. У Емельяненко еще остается как минимум один бой по действующему соглашению. Но он сам уже успел озвучить свое решение: о завершении карьеры речи не идет, он будет продолжать. Склонить его к обратному могут, наверное, только результаты медицинского обследования, пока со стороны кажется, что в плане серьезных травм все обошлось.

В случае, если Емельяненко продолжает, главный вопрос — с кем он будет выходить в клетку, и какой от этого интерес у промоушна. На самом деле можно подобрать соперника практически любого калибра, хотя теперь бойцу нужно относиться к выбору оппонента очень внимательно. И вопрос здесь в первую очередь в том, чтобы в оставшихся боях не стать жертвой сознательного или бессознательного желания промоушна сделать напоследок пару «героев» на имени Емельяненко. Популярность Митриона, как отметил в интервью «СЭ» российский промоутер Владимир Хрюнов, за прошедший уикэнд взлетела просто до небес. Теперь с ним захотят провести бои другие топовые тяжеловесы, и его карьера, если он не подведет в спортивном плане, дальше должна пойти в гору.

Очевидно, что вопрос, дадут ли теперь Емельяненко титульный бой, подвис в воздухе. Как и другой вопрос — насколько сейчас это нужно самому Федору. Если шансы на пояс и не потеряны окончательно, то существенно снизились по сравнению с ситуацией до боя с Митрионом. Впрочем, сам россиянин отмечал, что ему не принципиально — завершать карьеру с титулом или без.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Looked like two trains collided. Almost a double KO. That was crazy! Matt Mitrione a savage! <a href="https://twitter.com/hashtag/BellatorNYC?src=hash">#BellatorNYC</a> <a href="https://t.co/oJbRM6mM4r">pic.twitter.com/oJbRM6mM4r</a></p>— (@3lone) <a href="https://twitter.com/3lone/status/878823777747968000">25 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ?

Кстати, если помните, Емельяненко заявил о завершении карьеры еще перед первым боем с Митрионом, который перенесли из-за проблем американца со здоровьем. Никто до конца не понял, почему россиянин обозначил свои планы на старте сотрудничества с Bellator, не проведя в организации еще ни одного боя. С другой стороны, неоднозначный поединок с Мальдонадо позволял думать о том, что едва ли Последний император задержится в спорте еще лет на пять-шесть. Три боя и полтора-два года выступлений выглядели вполне логичной цифрой. Знал Емельяненко и то, что будет делать после завершения карьеры — он продолжит развивать единоборства в стране как руководитель Союза ММА, продолжит помогать ребятам из своей команды расти как бойцам.

Но вот еще одно неплохое развитие событий, даже если боя «+1» не будет, как не случится и титульного поединка. Сейчас о возможном проведении шоу Bellator в России говорят уже вслух, а подобный вечер с участием Емельяненко помог бы собрать переполненную многотысячную арену. Несмотря на поражение, он по-прежнему остается кумиром для тысяч людей в России и за ее пределами, а многие из них вдохновляются его примером и совершают ежедневно на самых разных аренах маленькие и большие спортивные подвиги.