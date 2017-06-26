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26 июня 2017, 15:20 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Храмцов стал первым чемпионом мира в истории российского мужского тхэквондо

МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт. Россиянин Максим Храмцов завоевал золото в весовой категории до 74 кг на чемпионате мира по тхэквондо в Муджу (Южная Корея).

<em>МОСКВА 26 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Россиянин Максим <span class=error>Храмцов</span> завоевал золото в весовой категории до 74 кг на чемпионате мира по тхэквондо в <span class=error>Муджу</span> (Южная Корея). Увеличить
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Золото Храмцова — первая награда высшей пробы в истории российского мужского тхэквондо на чемпионатах мира. В финале Храмцов победил представителя Узбекистана Никиту Рафаловича. Бронзовые медали завоевали Кайрат Сарымсаков из Казахстана и иранец Масуд Хаджи-Заварех.

У женщин чемпионкой мира в весовой категории до 49 кг стала сербка Ваня Станкович. Серебро у Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда. Бронза у Кристины Томич из Хорватии и китаянки Веньрень Юньтао.
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Новости Единоборств

Храмцов принес сборной России первое золото на чемпионате мира по тхэквондо

Храмцов принес сборной России первое золото на чемпионате мира по тхэквондо

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россиянин Максим Храмцов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по тхэквондо, который проходит в южнокорейском Муджу. Эта медаль стала первой для россиян на турнире.
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