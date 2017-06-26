Храмцов стал первым чемпионом мира в истории российского мужского тхэквондо
МОСКВА, 26 июн —
Р-Спорт. Россиянин Максим Храмцов завоевал золото в весовой категории до 74 кг на чемпионате мира по тхэквондо в Муджу (Южная Корея).
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Золото Храмцова — первая награда высшей пробы в истории российского мужского тхэквондо на чемпионатах мира. В финале Храмцов победил представителя Узбекистана Никиту Рафаловича. Бронзовые медали завоевали Кайрат Сарымсаков из Казахстана и иранец Масуд
У женщин чемпионкой мира в весовой категории до 49 кг стала сербка Ваня Станкович. Серебро у Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда. Бронза у Кристины Томич из Хорватии и китаянки Веньрень Юньтао.
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