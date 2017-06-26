Поветкин: Емельяненко давно всё и всем доказал, он может спокойно продолжать
Российский боксёр Александр Поветкин прокомментировал решение своего соотечественника Фёдора Емельяненко продолжить карьеру в ММА, несмотря на поражение нокаутом от американца на турнире Bellator 180, состоявшемся 24 июня в
Нью-Йорке.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© AP 2017
«Федя — настоящий боец. За все предыдущие годы он это доказал. Он может спокойно и дальше продолжать. Это его решение», — передаёт слова Поветкина корреспондент «Чемпионата» Константин Устьянцев.
Украинец Андрей Руденко, который 1 июля в Москве проведёт бой с Поветкиным, в свою очередь, отметил: «Каждый спортсмен сам принимает решение, когда пришёл конец его карьеры. Фёдор — опытный боец, поэтому совместно с командой и семьёй сам всё сможет решить».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter