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26 июня 2017, 15:11 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Поветкин: Емельяненко давно всё и всем доказал, он может спокойно продолжать

Российский боксёр Александр Поветкин прокомментировал решение своего соотечественника Фёдора Емельяненко продолжить карьеру в ММА, несмотря на поражение нокаутом от американца на турнире Bellator 180, состоявшемся 24 июня в Нью-Йорке.

Федор Емельяненко должен был дебютировать в Bellator еще в феврале но тогда бой с Мэттом Митрионом не состоялся. За несколько часов до матча Митрион был экстренно госпитализирован с камнями в почках. Увеличить
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© AP 2017

«Федя — настоящий боец. За все предыдущие годы он это доказал. Он может спокойно и дальше продолжать. Это его решение», — передаёт слова Поветкина корреспондент «Чемпионата» Константин Устьянцев.

Украинец Андрей Руденко, который 1 июля в Москве проведёт бой с Поветкиным, в свою очередь, отметил: «Каждый спортсмен сам принимает решение, когда пришёл конец его карьеры. Фёдор — опытный боец, поэтому совместно с командой и семьёй сам всё сможет решить».
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