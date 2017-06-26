Поветкин: Емельяненко давно всё и всем доказал, он может спокойно продолжать

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«Федя — настоящий боец. За все предыдущие годы он это доказал. Он может спокойно и дальше продолжать. Это его решение», — передаёт слова Поветкина корреспондент «Чемпионата» Константин Устьянцев.



Украинец Андрей Руденко, который 1 июля в Москве проведёт бой с Поветкиным, в свою очередь, отметил: «Каждый спортсмен сам принимает решение, когда пришёл конец его карьеры. Фёдор — опытный боец, поэтому совместно с командой и семьёй сам всё сможет решить».