Сербка Станкович выиграла золото на ЧМ по тхэквондо в категории до 49 кг

В весовой категории до 49 кг золото завоевала сербка Ваня Станкович. В финале она победила представительницу Таиланда Панипак Вонпаттанакит со счётом 10:5. Бронза в активе хорватки Кристины Томич и китаянки Венрен Юнтао. Россиянка Светлана Игуменова разделила 17−32-е места.



Тхэквондо. Чемпионат мира. Мучжу

Женщины. До 49 кг

1. Ваня Станкович (Сербия).

2. Панипак Вонпаттанакит (Таиланд).

3. Кристина Томич (Хорватия) и Венрен Юнтао (Китай)…

17−32. Светлана Игуменова (Россия).